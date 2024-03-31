Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti.
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik mesajı Gazze'de 33 bine yakın Filistinliyi şehit eden İsrail'den geldi.
İLK TEBRİK SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN!
İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ALÇAK SÖZLER
CHP'ye tebrik mesajını ileten katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisini hazmedemeyen katil İsrail'in Bakanı Katz, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor. Yeni malzemeler bulması gerek." dedi.