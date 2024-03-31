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  • CHP'ye ilk tebrik İsrail'den! Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak sözler
Politika

CHP'ye ilk tebrik İsrail'den! Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak sözler

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası CHP'ye ilk tebrik Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail'den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak ifadeler kullandı.

31 Mart 2024 Pazar 23:52 - Güncelleme:
CHP'ye ilk tebrik İsrail'den! Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak sözler
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Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti.

Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik mesajı Gazze'de 33 bine yakın Filistinliyi şehit eden İsrail'den geldi.

İLK TEBRİK SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN!

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ALÇAK SÖZLER

CHP'ye tebrik mesajını ileten katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisini hazmedemeyen katil İsrail'in Bakanı Katz, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor. Yeni malzemeler bulması gerek." dedi.

  • İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
  • yerel seçim
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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