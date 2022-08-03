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Politika

Lavrov ile tahıl koridoru görüşmesi: Türkiye umudu artırıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Lavrov ile görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi. Ateşkes umuduna yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Bölgemizin ve dünyanın barışı için çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik umut artıyor. Biz de bunu yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerek bölgemizin gerekse dünyanın huzuru, barışı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz' dedi.

3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:51 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lavrov ile görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi. Ateşkes umuduna yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Bölgemizin ve dünyanın barışı için çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik umut artıyor. Biz de bunu yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerek bölgemizin gerekse dünyanın huzuru, barışı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Rusya
  • Lavrov

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