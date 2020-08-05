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Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malta'nın başkenti Valetta'ya geldi.

İHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:22
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Malta’nın başkenti Valetta’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Valetta Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılanmasının ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında Malta ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Çavuşoğlu Valetta’da ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alınacak.

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