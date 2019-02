Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Vatanını seven CHP'li, zillet ittifakına oy vermez

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Burdur mitinginde yaptığı konuşmada, Burdurlulara hitap etmekten onur duyduğunu söyledi.

Geçen seçimlerde siyasi hayatında unutamayacağı bir anıyı Burdur mitingi sırasında yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "Durmak bilmeyen bir yağmur vardı, hepimiz ıslandık ama özellikle bacılarımız, 'dağılalım' dediğim halde meydanda ayrılmadılar. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım." diye konuştu.

Burdur ile Antalya'nın etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'nın kalkınmasında Burdurluların çok büyük emeği olduğunu vurguladı.

Artık sıranın Burdur'u ayağa kaldırmaya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü son 5 yıldır Burdur'umuz öksüz ve geri kaldı. Biz bunu Antalya'da 2009-2014 arası yaşadık. Antalya'da bir çivi bile çakılamadı. 'Son 5 yıldır Burdur'da herhangi bir hizmet oldu mu?' Mevcut belediye başkanı 40 seçim vaadinde bulunmuş, 36 tanesine hiç başlamamış bile. Görüyorum ki Burdur'daki CHP'li arkadaşlarımız da bıkmış yaka silkiyor. Esasen bu seçimde tüm Türkiye'deki CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki vatandaşlarımız yaka silkiyor. Burdur'u bu zihniyetten kurtarma zamanı. Netcez gari, Deniz Kurt diyeceğiz gari."

Çavuşoğlu, tüm ülkücüler ve CHP'lilerden de adaylarına destek beklediklerini ifade etti.

Kısa bir süre önce İzmir'e gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "İzmir'dekiler 'Biz partimizdir dedik verdik, yine verdik, ama hiçbir şey yapmadılar, yetti artık gelin artık' diyor. 'Size oy vereceğiz artık' diyorlar. Vatandaş artık kimin hizmet edeceğini görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakını sadece seçim ittifakı değil, millet ittifakı olduğunu ve pazara kadar değil mezara kadar süreceğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik içinde olup, gücümüzü birleştirmemiz lazım. Şimdi her zamankinden daha güçlüyüz. Şimdi sahada da masa da güçlüyüz. Teröristleri inlerine gömerken güçlüyüz. Harekatlara başlarken kimseden izin almıyoruz, hesap vermiyoruz. Kendi kararını veren bir Türkiye var, bunu hazmedemeyenler var. Bu bizim sorunumuz değil. Onlara hazmetme kapasitelerini biraz daha büyütmeleri önerisinde bulunuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Bunun için 'Cumhur İttifakı mezara kadar' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde coşkuyla dalgalandırıyoruz. İnsanı ve dış politikamızla en önemli aktörlerden birisi artık Türkiye Cumhuriyetidir. 240 misyonla dünyada 5. sıradayız. İnşallah daha da yükselteceğiz. Sadece Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz oldu. Dünyanın her yerinde var olan bir ülke olduk. Güçlü olmak zorundayız. Çünkü dünyadaki mazlumların tek umudu Türkiyedir. Güçlü olmazsak kutsal davalarımıza sahip çıkacak kimse yok."

Geçen yıl ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını belirten Çavuşoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı düzenlediklerine işaret etti.

Aldıkları kararlarla konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna taşıdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Filistin Dışişleri Bakanını da yanımıza alarak gittik. Gittiğimizde bizden başka hiçbir Müslüman ülkenin dışişleri bakanının New York'a gelmediğini gördük. Hatta bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri ABD'nin korkusuyla New York'u terk etmişti. Bunlar mı Kudüs'ü, Arakanlıları savunacak? Bugün Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşları ve ülkemizden başka milli davaları savunan kimse yoktur. Nerede bir mazlum varsa, soydaşımız varsa haklarına sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için şehirlerinin de güçlü ve kalkınmış olması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, bu nedenle yerel yönetimlerin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Şehri kim yönetebilecekse onlara destek verelim." çağrısında bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'li arkadaşlarımızda da bu anlayışı görüyoruz. Biz adaylarımızı bu titizlikle belirledik. Bu seçimde kimin hangi ittifaka oy vereceği de önemli. Bizim ittifakımız milletin aklı, karşı ittifak zillet ittifakı. Zillet ittifakının içerisinde PKK var, DHKP-C, TİKKO var. Ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Vatanını seven milliyetçi CHP'liler böyle bir ittifaka oy vermez."