28 Kasım 2025 Cuma
  • Beyt Cin'e yönelik saldırı! Dışişleri Bakanlığı: İsrail yıkıcı bir gündem izliyor
Politika

Beyt Cin'e yönelik saldırı! Dışişleri Bakanlığı: İsrail yıkıcı bir gündem izliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'İsrail Beyt Cin'e yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir' dedi.

28 Kasım 2025 Cuma 16:56
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir. İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" ifadelerini kullandı.

