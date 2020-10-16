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Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim kararına ilişkin, 'İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur' açıklamasını yayımladı.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 20:43 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:43
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ahiren duyurduğu Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanması, bu ülkenin hukuk tanımaz, mütecaviz politikalarının son örneğidir. Bu adımla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında sadece 2020 yılında inşa edileceği duyurulan yasadışı yerleşim birimlerinin sayısı 12 bini geçmiştir" denildi.

İsrail'in politikalarının sonuçsuz kalacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

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