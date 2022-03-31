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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ''Kuzey Makedonya'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Asırlardır bu coğrafyada kök salmış bulunan, Kuzey Makedonya'nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz” dedi.

IHA31 Mart 2022 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 13:35
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde düzenlenen nüfus sayımı sonuçları hakkındaki bir soruyu cevapladı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 2021 yılında düzenlenen nüfus sayım sonuçlarının 30 Mart'ta açıklandığını hatırlatan Bilgiç, "Anılan ülkedeki Türk toplumu temsilcileri, nüfus sayımının adil, şeffaf ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi hususunda sayım süreci boyunca müteaddit defalar çağrıda bulunmuşlardır. Nüfus sayımına ilişkin veriler bu çağrıların maalesef göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayınlanmasını müteakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınması önem taşımaktadır. Asırlardır bu coğrafyada kök salmış bulunan, Kuzey Makedonya'nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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