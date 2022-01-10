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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla ABD halkına ve hükümetine taziyelerini iletti.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:23
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yangın için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

New York'un Bronx kentinde, dün, 19 katlı bir apartmanda, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğu yangın nedeniyle 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumları ağır olmak üzere onlarca kişi civar hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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