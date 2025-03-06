Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna Hersek açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelerin "yakından ve endişeyle" takip edildiği vurgulandı.

"Türkiye, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür." ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkedeki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılmasının, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranmasının önem taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de Bosna Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edeceği mesajı verildi.

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.