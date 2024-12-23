Dışişleri Bakanlığı'ndan Gagauz Türkleri mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin Özel Hukuki Statüsü'ne Dair Yasa'nın Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde kabulünün 30. yıl dönümü dolayısıyla Moldova halkını ve Gagauz Türklerini kutladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özerkliğin kuruluşu, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerinin muhafazasını teminat altına almış, Moldova'nın huzur ve istikrarını pekiştirmiş ve Türkiye ile Moldova arasında müstesna bir dostluk köprüsü tesis etmiştir. Ülkemiz, Moldova'nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauzya'ya destek olmayı sürdürecektir."