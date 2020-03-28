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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın 30'uncu 'Müttefik' olarak 'Kuzey Atlantik İttifakı'na' katılımından büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

IHA28 Mart 2020 Cumartesi 20:36 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 20:36
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kuzey Makedonya’nın 30. Müttefik olarak Kuzey Atlantik İttifakı’na katılımından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kuzey Makedonya’nın NATO’ya tam üyeliği, Balkanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanması bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu üyelik aynı zamanda NATO’nun evrensel değerlerin savunulması bağlamındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin ittifak bağıyla yeni bir boyut kazanacağına olan inancımız tamdır” denildi.

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