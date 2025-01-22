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Politika

İsrail'e geçerken irtibatları kesildi! 3 Türk'e ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının akıbeti konusunda ilgili makamlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
İsrail'e geçerken irtibatları kesildi! 3 Türk'e ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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