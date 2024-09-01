Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Türk askerini karalayan Rum dizisini yayımlayacağını duyurarak skandal bir karara imza attı. Dizi, gerçekle ilgisi olmayan görüntülerle Türkler aleyhine propaganda yaparken, söz konusu yapıma hükümetten tepkiler gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın skandal diziye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır. Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC'de açıkça görülmekte, hâla Kıbrıs Türkleri'ne ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, barış harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa; bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir!" dedi.

Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır.



Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC'de... — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 1, 2024

"KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan diziye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN TÜRK YAPIMCILARA DİZİ ÇAĞRISI

Konuya işlişkin açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Türk yapımcılara Kıbrıs'ta halihazırda yaşayan canlı tarihi dinleyerek güçlü bir dizi yapma çağrısında bulundu. Söz konusu diziyi yayımlamasını bu uluslararası dijital platforma yakıştırmadığını belirten Tatar, "Netflix belli bir düzeye gelmiş ve gerçekleri görmesi gereken bir platform." diye konuştu. Tatar ayrıca, "Şimdi de kara propagandayla Kıbrıs Türkü'ne bir haksızlık daha yapmalarını asla tasvip etmiyorum" açıklamasında bulundu.

Netflix'in Kıbrıs kara propagandasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

AK Parti'den Netflix'in skandalına tepki: Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz

Netflix'ten Kıbrıs kara propagandası! Türkleri hedef aldılar