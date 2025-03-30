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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulması dolayısıyla yayımladığı açıklamada 'Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir' ifadelerini kullandı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulması dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi'nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır. Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye'nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye'de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

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