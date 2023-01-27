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Politika

Dışişleri Bakanlığından ''Uluslararası Holokost'u Anma Günü'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar ve engelliler ile hedef alınan tüm gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla andı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından ''Uluslararası Holokost'u Anma Günü'' açıklaması
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen karar uyarınca 'Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan tüm gruplara mensup milyonlarca insanı bugün saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Musevi'ye kucak açan Türkiye'nin, bugün de dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş milyonlarca insanın sığındığı güvenli bir liman olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Yahudileri toplama kamplarına gönderilmekten kurtaran Türk diplomatlarının hatıralarının da bu vesileyle yad edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitizm tehlikesinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurgulamayı sürdürmektedir. Bu anlayışla, 'Uluslararası Holokost Anma İttifakı' başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmalarına aktif katılım ve katkı sağlamaktayız." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünün, bugün, bu yılki anma törenine ev sahipliği yaptığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürdüğü ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamakta kararlı olduğu vurgulandı.

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