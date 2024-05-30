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Politika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Einarsdottir ile bir araya geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dilja Mist Einarsdottir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Einarsdottir ile bir araya geldi
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Oktay, görüşmede, İzlanda heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

NATO müttefikleriyle işbirliği ve koordinasyona önem verdiklerini vurgulayan Oktay, parlamenter diplomasinin, hükümetler arası ilişkileri tamamlayan bir unsur olduğuna inandığını kaydetti.

Oktay, bölgesinde Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden biri olduğu için İzlanda'ya şükranlarını sunmak istediğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilebileceğine değinen Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışması nedeniyle İzlanda'ya teşekkürlerini iletti.

Einarsdottir de Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, ziyaret vesilesiyle çeşitli konuları ele alacaklarını ifade etti.

  • Fuat Oktay
  • Dilja Mist Einarsdottir
  • Dışişleri Komisyonu

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