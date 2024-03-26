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Politika

Dışişleri'nden Belçika'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK militanlarının Belçika'da Türk vatandaşlarına saldırıları hakkında, 'Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir.' açıklamasında bulundu.

26 Mart 2024 Salı 16:27 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Belçika'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
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Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

24 Mart 2024 günü, Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır.

Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir.

Belçika'daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır.

Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir.

  • dışişleri bakanlıpı
  • terör örgütü pkk

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