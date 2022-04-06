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Politika

Dışişleri'nden Buça ve İrpin açıklaması: Sorumlular hesap vermeli

Dışişleri Bakanlığı, 'Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntüler dehşet verici. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez, sorumlular hesap vermeli.' açıklamasında bulundu.

IHA6 Nisan 2022 Çarşamba 07:35 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:44
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Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden görüntüler hakkında, "Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinden gelen görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" denildi.

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