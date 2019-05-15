Dışişleri'nden Çin açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki siyasi istişarelerin yarın Pekin'de ele alınacağını açıkladı.
- DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Le Yucheng başkanlığındaki heyetler arasında 16 Mayıs'ta Pekin'de yapılacaktır" denildi. İstişarede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.
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