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Politika

''Bölgede savaş riski doğdu'' uyarısı... Türkiye'den Pakistan'ın çağrısına destek

Pakistan ile Hindistan arasındaki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini dile getiren Dışişleri Bakanlığı, Hindistan tarafından düzenlenen saldırının topyekun bir savaş riskini ortaya çıkardığı uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını desteklediğini bildirdi.

7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
''Bölgede savaş riski doğdu'' uyarısı... Türkiye'den Pakistan'ın çağrısına destek
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz. Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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