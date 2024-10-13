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Politika

Türkiye'den uluslararası topluma çağrı: Ortak bir tutum takının

Dışişleri: İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz.

13 Ekim 2024 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Türkiye'den uluslararası topluma çağrı: Ortak bir tutum takının
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir.

İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir.

İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir.

BM Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler.

Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz.

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