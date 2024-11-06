Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Küresel Dini Liderler Zirvesi' için Bakü Türk Lisesi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erbaş, Azerbaycan'da Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erbaş, okula gelişinde okul müdürü Kadir Bektaşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşılandı. Öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür eden Erbaş, öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Erbaş'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Bakü Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık eşlik etti.

Erbaş, lise ziyaretinin ardından Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erbaş, "Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Muhtar Babayev ile Bakü'de bir araya geldik. Sayın Bakana görüşmeleri ve nazik kabulleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.