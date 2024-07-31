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Politika

DMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
DMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır."

  • Rusya Türkiye
  • Suriye rejimi
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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