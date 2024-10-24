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Politika

DMM'den BRICS iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
DMM'den BRICS iddialarına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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