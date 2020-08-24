İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2020 Pazartesi / 5 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3564
  • EURO
    8,6919
  • ALTIN
    459.768
  • BIST100
    1114.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı
Politika

MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı

MHP Lideri Bahçeli, 'Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir.' dedi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53
ABONE OL

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır."

"2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır."

"Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.