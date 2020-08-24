MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır."

"2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır."

"Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır."