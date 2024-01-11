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Politika

Doğal gaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar bizzat duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz.' dedi.

11 Ocak 2024 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Doğal gaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar bizzat duyurdu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

'HERHANGİ BİR ZAM YOK'

Bakan Bayraktar, doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz." diyerek yanıtladı.

'VATANDAŞIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bayraktar vatandaşı enerjide destekleyeceklerini vurgulayarak, "Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz. Geçen yıl enerjide devlet desteği 282 milyar TL oldu." dedi.

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