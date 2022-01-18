İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,632
  • EURO
    15,4782
  • ALTIN
    794.869
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Doğu Akdeniz'de sürpriz iş birliği! Başkan Erdoğan: Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız
Politika

Doğu Akdeniz'de sürpriz iş birliği! Başkan Erdoğan: Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız

Doğu Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimalini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(İsrail Cumhurbaşkanı) Yitzak Hertzog Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız' dedi.

18 Ocak 2022 Salı 19:25 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:55
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede. İş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık, atacağımız adımları görüştük"

"Tüm taraflar Bosna Hersek'in istikrarı için sorumluluk bilinciyle davranmaları şarttır"

"Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır."

(Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır"

"ABD, mali analizlerden sonra kendileri fayda görmedikleri için Doğu Akdeniz'deki projeden geri çekilme kararı aldılar"

"(İsrail Cumhurbaşkanı) Yitzak Hertzog Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız"

"(D.Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız."

"(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
  • ortak basın toplantısı
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.