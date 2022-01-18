Doğu Akdeniz'de sürpriz iş birliği! Başkan Erdoğan: Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız

18 Ocak 2022 Salı 19:25 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede. İş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık, atacağımız adımları görüştük"

"Tüm taraflar Bosna Hersek'in istikrarı için sorumluluk bilinciyle davranmaları şarttır"

"Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır."

(Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır"

"ABD, mali analizlerden sonra kendileri fayda görmedikleri için Doğu Akdeniz'deki projeden geri çekilme kararı aldılar"



"(İsrail Cumhurbaşkanı) Yitzak Hertzog Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız"

"(D.Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız."



"(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık."