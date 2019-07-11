Doğu Akdeniz’de Türkiye karar verir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarıyla ilgili “Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan heyetle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
YORUM HAKLARI YOK
Türkiye’nin kıta sahanlığında yaptığı sondaj faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu “Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, söz konusu meselede adımlarını her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde attıklarına vurgu yaparak şöyle devam etti: Türkiye, kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Daha önce Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik araştırmalar yapıyorduk. Şimdi Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmaları yapacak.
AB’NİN ADIMI TERS TEPER
Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda “Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz” ifadesini kullandı. “Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs sorununun çözümünde, Avrupa Birliği’ni her zaman bir gözlemci olarak gördük. Ama bu süreçte tamamen Rum yanlısı bir tutum sergiliyorlar. Maalesef bugün AB, özellikle üyeleri bakımında çifte standarda düşmektedir. Biz bu anlamdaki dayanışmayı doğru bulmuyoruz. Dayanışma hakkı ve haklıyı savununca güzel oluyor. Dayanışma uğruna taraf tutarak Rum kesiminin yanında olurlarsa hata yaparlar. Avrupa Birliği’nin (AB) bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper” diye konuştu.
Türkiye’den ABD’ye sert S-400 cevabı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ülkesinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından ‘endişe duyduğunu’ açıklamasının ardından Türkiye’den sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus’un Türkiye’nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin “ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
G20 ruhuyla bağdaşmadı
Sözcü Hami Aksoy “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün S-400 hava savunma sistemi tedarikimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump’ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO’nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” karşılığını verdi.
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