Doğu Akdeniz’de Türkiye karar verir

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan heyetle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

YORUM HAKLARI YOK

Türkiye’nin kıta sahanlığında yaptığı sondaj faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu “Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, söz konusu meselede adımlarını her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde attıklarına vurgu yaparak şöyle devam etti: Türkiye, kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Daha önce Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik araştırmalar yapıyorduk. Şimdi Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmaları yapacak.

AB’NİN ADIMI TERS TEPER

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda “Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz” ifadesini kullandı. “Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs sorununun çözümünde, Avrupa Birliği’ni her zaman bir gözlemci olarak gördük. Ama bu süreçte tamamen Rum yanlısı bir tutum sergiliyorlar. Maalesef bugün AB, özellikle üyeleri bakımında çifte standarda düşmektedir. Biz bu anlamdaki dayanışmayı doğru bulmuyoruz. Dayanışma hakkı ve haklıyı savununca güzel oluyor. Dayanışma uğruna taraf tutarak Rum kesiminin yanında olurlarsa hata yaparlar. Avrupa Birliği’nin (AB) bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper” diye konuştu.