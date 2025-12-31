İSTANBUL 4°C / -2°C
Politika

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 22 milletvekili hakkında 37 yasama dokunulmazlık dosyası sunuldu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 20:22
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:

"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Dem Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek (2), DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz (2), DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan (3), DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın (4), DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları (3) DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu (2), DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli (2),DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Hakkari Milletvekilin Onur Düşünmez, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak (2),DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan (3), DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili ve Tuncer Bakırhan (2), DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın."

