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Politika

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi! Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

AA29 Mart 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi! Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ayrıca DEAŞ terör örgütü ve aşırıcılık ile mücadele, PKK ve gerçekleştirdiği organize suç faaliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'e karşı insanlık dışı saldırıları ve Filistin'deki insanlık dramı ele alındı.

Görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yer aldı.

  • Akif Çağatay Kılıç
  • türkiye
  • güvenlik zirvesi

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