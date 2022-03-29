Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı! Rusya'dan açıklama geldi

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.

KALIN'IN YANINDA

Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

İstanbuldaki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.

İstanbuldaki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı

Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.

Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.

Peskov barış görüşmelerinin umut vadedip vadetmediğini bugün ya da yarın göreceğiz dedi.

G7'nin ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi sorusu üzerine Peskov Rusya'nın doğalgazı bedava vermeyeceğini ifade etti.

Peskov Rus doğalgazı için ödemelerin ruble cinsinden yapılması gerektiğini yinelediklerini söyledi.