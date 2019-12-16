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Donanmamıza ortak tatbikat talebi yağıyor

Son yıllarda artan gücü, tecrübesi ve Doğu Akdeniz’deki varlığıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Kuvvetleri, 15 günde NATO, ABD ve İtalyan donanmalarıyla tatbikatlar yaptı. Türk Donanması’na ortak tatbikat ve manevra talepleri artıyor. 

  • STAR / ANKARA
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Türk Deniz Kuvvetleri, doğalgaz yataklarının keşfedilmesiyle birlikte büyük donanmaların boy gösterdiği Doğu Akdeniz’deki varlığı ile dikkat çekiyor. Sadece Aralık ayında NATO, ABD ve İtalya donanmaları ile tatbikatlar yapan Türk Deniz Kuvvetleri’ne, ortak tatbikat talebinde yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Uzmanlar, “Türk Donanmasının bölgedeki etkinliği, sahip olduğu eğitim seviyesi ve tecrübesi, diğer ülke donanmalarının da ilgisini çekmekte, bu durum birlikte eğitim yapma ve bilgi paylaşımı taleplerinin de artmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu. 

GÜÇLÜ DURUŞ GÖSTERİYOR 

Yeni keşfedilen doğalgaz yatakları sonrasında pay kapma mücadelesi yaşanan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’yi yalnızlaştırarak ve oyun dışı bırakmak isteyen Yunanistan ve GKRY’nin her hamlesi boşa çıkmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın geliştirdiği yeni konseptle hem diplomaside hem de askeri alanda güçlü manevralar yapan Türkiye, oynanan her oyunu bozma konusunda güçlü bir duruş gösteriyor. Deniz Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’daki gücü manevraları bozmada etkili oluyor. Etkin ve caydırıcı bir güç olan Deniz Kuvvetleri, Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalık yarattı. Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile tüm Doğu Akdeniz’de 365 gün 24 saat varlık gösteren, planlı tatbikatların yanı sıra, bölgeye intikal eden hemen hemen tüm müttefik ve dost savaş gemileriyle geçiş eğitimleri icra eden Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’in en güçlü donanmalarının başında geliyor. 

BİR AYDA 5 BÜYÜK TATBİKAT

Türk Deniz Kuvvetleri gemileri sadece Aralık ayı içerisinde; 3’ü NATO’nun Kanada, İspanyol ve Yunan gemilerinden oluşan Daimi Deniz Görev Grubu ile, biri Uçak Gemisi USS H.Truman, muhrip USS Ross ve kruvazör USS Normandy’den oluşan ABD Görev Grubu ile, diğeri GKRY’nin müşterek eğitim yaptığını ilan ettiği İtalyan ITS Martinengo ile olmak üzere toplam 5 eğitim icra etti. 

RUMLAR ALGI PEŞİNDE

Deniz Kuvvetlerinin bu ezici üstünlüğüne rağmen Türkiye ile tek başına asla mücadele edemeyeceğinin farkında olan GKRY ise, gücünü abartmak için algı çalışmaları ile dikkat çekiyor. 12 Aralık’ta Limasol açıklarında sözde çok kapsamlı bir deniz tatbikatı yaptığını ilan eden GKRY’nin, aslında sadece kendi karasuları kapsayan dar bir alanda kısıtlı seviyede, basit ölçekte ve kısa süreli bir arama kurtarma eğitimi icra ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, “Aslında GKRY her ay bu tip arama kurtarma eğitimlerini limanlarına gelen yabancı gemilerle yapıyor ve sanki çok büyük bir tatbikat yapmış gibi basın üzerinde algı harekâtı yapıyor” tespiti yaptı. 

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