Dost ülkeden Başkan Erdoğan'ın Nobel'e aday gösterilmesine destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, son dönemde Avrupa ve küresel çapta gerçekleşen olayların Türkiye'nin önemini artırdığını, Macaristan olarak Türkiye'nin adımlarını desteklediklerini belirtti.

Ukrayna krizinde bir an önce barışın sağlanması gerektiğini, bu kapsamda yapılan girişimlerin de 'Rusya dostu' olarak damgalanmaması gerektiğini söyleyen Szijjarto, 'Savaş sadece görüşmelerle bitirilebilir. Bunu Türkiye'nin başarılı girişimleri de kanıtladı. Hatta bugüne kadarki barışın sağlanması için yapılan en başarılı girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu yapabildi. Girişimler sonucunda tahıl anlaşması imzalandı. Biz Türkiye'nin barış için attığı adımları devam ettirmesini destekliyoruz' dedi.

Krizin bitirilmesi adına tek başarılı barış girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini kaydeden Szijjarto, bu yüzden, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi için girişimlerde bulunacağını söyledi.