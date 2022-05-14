Dost ülkeden Türkiye açıklaması: Tarihi bir ziyaret

Büyükelçi Güney, aşiret temsilcileriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Enbar'a yapılan ziyaretin önemine dikkati çekti.

Güney, "Ülkelerimiz arasında sınırlar çizilmiş olabilir ama gönüllerimiz arasında sınır yok ve bu duygularla buradayız. Enbar'da terörden sonra yazılmış başarı hikayesinin önemli aktörleri aşiret şeyhleridir. Bu başarı hikayesini Türk şirketleriyle birlikte yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "OSMANLI DEVLETİ DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARIN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU VE KALKANIYDI"

Enbar'daki aşiret liderlerinden Şeyh Zeydan Cabir Duleymi de "Bu ziyaret bizim açımızdan tarihidir ve Türkiye bizim kardeş ülkemizdir." dedi.

Büyükelçi Güney'in Enbar'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duleymi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile ortak tarihe sahibiz. Osmanlı Devleti'nin dünyadaki Müslümanların en büyük savunucusu ve kalkanı olduğunu gördük. Bize, Osmanlı Devleti'nin işgal gücü olduğunu anlattılar ancak sonradan bunun böyle olmadığını anladık. Osmanlı Devleti'nin İslam dini ve insanlığın güçlendirilmesindeki çabaları önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek başına Batı'nın İslam'a karşı saldırılarıyla mücadele ediyor. Bu ziyaretten onur duyuyoruz."

Enbar'da Türk vize başvuru merkezinin açılmasına da değinen Duleymi, "Enbar'da vize merkezi açan ilk ülke Türkiye oldu. Bu da güçlü bağımızın göstergesi. Burada Başkonsolosluğunun da açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Duleymi, Türk şirketlerinin buradaki yeniden imar ve kalkınma alanlarında rol almasını kuvvetle desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Güney, geldiği Enbar'da Vali Ali Ferhan Duleymi ile görüşmesi sonrası Enbar Üniversitesini ziyaret etti ve Türk vize başvuru merkezinin açılışını yaptı.