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Politika

Dost ülkeden Türkiye övgüsü! ''Ülkemizde Osmanlı etkisi hala görülüyor''

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Romanya'ya Osmanlıdan çok fazla şeyin miras kaldığını vurgulayarak, günlük yaşamın birçok alanında Türk etkisinin görüldüğüne değindi. Tınca, 'Türkiye her açıdan hem insanları hem tarihi hem de coğrafyası çok zengin bir ülke. Eskiden Türkiye için en büyük açık hava müzesi denirdi. Bütün insanlığın tarihini barındırıyor' dedi.

TRT Haber25 Mart 2022 Cuma 11:07 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 11:07
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Romanya'nın Ankara Büyükelçisi, Stefan Tınca 25 yıldır diplomatlık yapıyor. Türkiye Tınca'nın ikinci büyükelçilik görev yeri.

Türkiye'yi "Çok sıcak insanların olduğu dost bir ülke" olarak tanımlıyor. Görevine başladığında Türkiye'yle ilgili bilgisi vardı. Önceki görevlerinde de Türkiye ve Türk diplomatlarla iletişim halindeydi.

TRT Haber'e konuşan Tınca, Türkiye'ye ilk kez 2002'de geldiğini ve o zaman da Türkiye'nin kültürleri ve medeniyetleri bir araya getiren rol oynadığını vurguladı.

"BİZE OSMANLIDAN ÇOK MİRAS KALDI"

Romanya Büyükelçisi, başta folklor ve yemekler olmak üzere Türkiye ile ülkesi arasındaki benzerliklere dikkati çekiyor.

Tınca, Romanya'ya Osmanlıdan çok fazla şeyin miras kaldığını vurgulayarak, günlük yaşamın birçok alanında Türk etkisinin görüldüğüne değindi.

Türkçe ve Rumence arasında yüzlerce ortak kelime olduğunu söyleyen Tınca, "Rumence'den bildiğim Türkçeyle ortak olan kelimeler bana burada çok yardımcı oldu" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ DENİRDİ"

Büyükelçi Tınca'nın Türkiye'yi tanımlamak için seçtiği kelime ise "çeşitlilik".

Tınca, "Türkiye her açıdan hem insanları hem tarihi hem de coğrafyası çok zengin bir ülke. Eskiden Türkiye için en büyük açık hava müzesi denirdi. Bütün insanlığın tarihini barındırıyor" dedi.

Tınca, Ankara'daki yaşamını çok sakin ve dinlendirici buluyor.

Görevine salgın döneminde başlamasına rağmen birçok bölge ve şehri gezdi.

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