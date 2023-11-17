İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7096
  • EURO
    31,2788
  • ALTIN
    1830.3
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • DSÖ'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Politika

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), '(Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABONE OL

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, AA muhabirinin, "Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyan 27 kişi, Türkiye'ye getirildi. Şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altındalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'den, Mısır üzerinden Türkiye'ye nakledilen hastaları ziyaret etti. Türkiye'nin bu çabası hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Harris, kritik yaralı ve hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ve Mısır üzerinden de sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli olarak tıbbi tahliyelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Harris, "DSÖ, sağlık durumu ve güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde, hasta ve aile üyelerinin tahliyesini kolaylaştırmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki 27 kanser hastası, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılarak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurlamıştı.

Bu hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar, 16 Kasım'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hasta ve refakatçileri, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etmişti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Bakan Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.