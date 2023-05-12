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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal: Biz sol partiyiz de vatan haini değiliz ki

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na katıldığı için eleştiride bulunanlara, 'Biz sol partiyiz de vatan haini değiliz ki. Biz sol partiyiz de inançlarından uzaklaşmış insanlar değiliz ki.' sözleriyle cevap verdi.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 17:30 - Güncelleme:
DSP Genel Başkanı Aksakal: Biz sol partiyiz de vatan haini değiliz ki
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AK Parti'nin Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camisi'nin önünde düzenlediği mitingde konuşan Aksakal, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışından buraya geldiklerini söyledi.

Güzel yatırımların ve eserlerin 15 Mayıs'tan sonra da çoğalmaya devam edeceğini belirten Aksakal, üzerlerinde kara bulutların dolaştığını ifade etti.

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in 2002'de Irak'ın işgaline müsaade etmediğini, orada Müslüman kanı dökülmesin diye Amerika'ya direndiği için neredeyse öldürüleceğini kaydeden Aksakal, şöyle devam etti:

"Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama Ecevit, o milliyetçi, vatansever yapısıyla, bu kadim toprakların bölünmez bütünlüğüne, bu milletin kardeşliğinin ayrılmaması üzerine siyaset yaptı. Biz de onun peşinden gelerek bugüne kadar aynı siyasetimizi yürütüyoruz. Bize diyorlar ki 'Neden Cumhur İttifakı'na girdiniz? Siz bir sol partisiniz.' Biz sol partiyiz de vatan haini değiliz ki. Biz sol partiyiz de inançlarından uzaklaşmış insanlar değiliz ki. Elhamdülillah hepimiz Müslüman'ız. Allah'ımız bir, Peygamberi'miz bir, vatanımız da bir, bayrağımız da bir."

"BU VATAN SAYISAL LOTO'DAN ÇIKMADI"

Aksakal, birilerinin gözü topraklarına dikildiyse o gözleri çıkarmanın bu milletin boynunun borcu olduğunu ifade ederek, "Soğanı da buluruz, sarımsağı da buluruz. Aç da gezeriz, tok da gezeriz. Kısa da giyiniriz, uzun da giyiniriz. Bunların hepsini başarırız ama biz, bu millet, asla ve asla vatansız olamayız. Bu topraklar binlerce şehidin kanıyla, alnının terini, gözünün yaşını karıştırarak yoğurduğu topraklar olarak vatan edilmiştir. Bize bu topraklar, bu vatan Sayısal Loto'dan çıkmadı." şeklinde konuştu.

  • Demokratik Sol Parti
  • AK Parti
  • Sultangazi mitingi
  • Önder Aksakal

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