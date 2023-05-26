DSP Genel Başkanı Aksakal: Eğer vatan yoksa, soğan, sarımsak ekecek, tarla da yok demektir

AK Parti'nin Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Aksakal, ülkenin, güçlü Türkiye'nin devamı için güçlü bir cumhurbaşkanına mutlak suretle ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaklarını ifade eden Aksakal, "İkinci bir seçim belki bir kısım yurttaşlarımız için kardeşlerimiz için bir yorgunluk vesilesi olabilir. Geçmişte yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı tereddüt eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. Türkiye'nin tereddüt etmeyeceği en önemli dönemdeyiz. Neye karar vereceğiz? Yüz yıllık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla güçlü bir şekilde mi gireceğiz? Yoksa Amerika'nın başını çektiği PKK'nın, PYD'nin kuyruğuna takıldığı, FETÖ terör örgütünün organizasyonu bir yapıya bu ülkeyi feda mı edeceğiz? Edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü, bu millet, bu devleti, bu ülkeyi sayısal lotodan kazanmadı. Kanını, canını, terini döktü. Kanla çizdi sınırlarını." diye konuştu.

Aksakal, bu ülkeyi emperyal sisteme asla ve asla teslim edemeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bakın 28'inde son noktayı koyduğumuzda ne olacak? 14'ünde bu dağdaki teröristlerin sesi kısıldı değil mi? Her gün, o Twitter'larda, Facebook'larda yayınlar yapıyorlardı, 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.' falan diye. Şimdi hepsi paniklediler. Meclis çoğunluğunu kaybedince hepsi paniklediler, ne yapacaklarını şaşırdılar.

Bilgisayarın bütün tuşlarına birden basmaya başladılar. Kime gideceklerini şaşırdılar. Daha dün, 'Kılıçdaroğlu seçilirse bu ülkede iç savaş çıkar.' diyen Sayın Özdağ değil miydi kardeşim ya? Ne oldu şimdi? Vaz mı geçtiniz? Demek ki 'cambaza bak' muamelesi yapıyorlar insanlara. Ama Türk insanının, Türk seçmeninin, Türk milletinin feraseti yüksektir. Doğrultu tutarlılığına önem verir. Yalpalayanın arkasından gitmez. Bu minvalde gideceğiz 28'inde."

"DSP, O SOLDAN DEĞİL"

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"O sahte Atatürkçüleri, sahte milliyetçileri, sahte solcuları, hani öyle 'Solcuyum, solcuyum, kahrolsun emperyalizm.' deyip Amerika'nın çizgisine gelen solcular var biliyorsunuz. DSP, o soldan değil, DSP bu ülkenin en kadim partilerinden, en eski partilerinden birisi. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümüş, Kıbrıs fatihi Bülent Ecevit'in evlatları olarak biz bu yolda ülkemizin bekasını sağlamaya devam ettirmeye kararlıyız. Onun için Cumhur İttifakı'ndayız. Artık bu seçimler soğan sarımsak seçimi değil, maydanoz, dereotu seçimi değil doğru mu? Eğer vatan yoksa, soğan, sarımsak ekecek, tarla da yok demektir. Dolayısıyla bu kendilerine 'Solcuyum.' diyen sahte solcuları da, o sahte Atatürkçüleri de, o sahte milliyetçileri de emekli ediyoruz 28'inde."