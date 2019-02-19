DSP Genel Başkanı Aksakal: Kılıçdaroğlu bizimle 'ittifak'ı görüşmedi

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, bazı ilçe adaylarından gelen taleplerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’na DSP’nin Büyükçekmece, Silivri, Avcılar ve Şişli’de çıkardığı adaylar yüzünden bu ilçeyi kaybetme risklerinin olduğunu söyleyen İmamoğlu, ittifak yapılmasını önerdi.

YARDIMCISINI GÖNDERDİ

Kılıçdaroğlu da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u DSP’ye gönderdi sonra da "İttifak talebinde bulunduk ama kabul etmediler" açıklaması yaptı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise bu görüşmede “CHP eksen alanımızda değil” diyerek Torun’un teklif yapmasına fırsat bile vermedi. Kılıçdaroğlu’nun ittifak açıklamasına sert tepki gösteren Aksakal “2 Ocak’a kadar bizim kapımızı çalmayanlar şimdi bizden medet ummaya başladılar. Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı gelince çok üzüldüm. Kemal Bey kendisi görüşmek yerine yardımcılarını gönderiyor. Bu bir kere siyasi etiğe terstir, siyasi nezaketsizliktir." diye konuştu.

ÇAY İÇİP GİTTİLER, NE İTTİFAKI!

"Daha önce bizden bir arkadaşla görüştükleri için bizim tavrımızı biliyorlar. Geldi arkadaşlar, güzelce ağırladık. Çay içip gittiler. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu’na “Teklif ettik kabul etmediler” şeklinde bir şey söylediler. En önemlisi de bu görüşme bir hafta önce gerçekleşti. Bir hafta önce yapılan bu görüşme yeniymiş gibi servis edilmesinin altında nedenler var. Biz CHP gibi sosyal demokrat insanları sağ adaylara mahkum etmeyeceğiz. CHP’li başkan adaylarının hevesleri kursaklarında kalacak.

Ankara Büyükşehir’e Haydar Yılmaz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Haydar Yılmaz'ı gösterdi. ‘DSP oyları bölecek’ iddialarına yanıt veren Aksakal şöyle konuştu: “Bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak ‘tıpış tıpış oy vereceksiniz’ zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor.”

(Akşam)