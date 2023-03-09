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Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini, 'Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz.' sözleriyle açıkladı.

9 Mart 2023 Perşembe 08:42 - Güncelleme:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET ekranlarında soruları cevapladı.

Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı.

'ÜLKENİN BEKASINI SIKINTIYA SOKACAK GİRİŞİMLERİN İÇİNDE OLMAYIZ'

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu belirten Aksakal, "DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Ecevit ne söylediyse onu her şeye rağmen ortaya koymuş ve yaşatmış bir liderdir. Atatürkçülükten, vatanın birliğinden bütünlüğünden ödün vermemiştir. Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz. " dedi.

Aksakal ayrıca herhangi bir ittifakla görüşme yapmadıklarını, partisine de böyle bir teklif gelmediğini belirtti.

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