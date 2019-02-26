DSP’den CHP’ye: Çapsızlar
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin ‘Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. DSP’nin oyları böldüğü iddialarına Aksakal, CHP’yi hedef alarak cevap verdi: Çapsız, çıkarcı, kavgacı.
Aday tanıtım toplantısında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin CHP’nin oylarını bölerek AK Parti’ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara sert cevap verdi. Aksakal, partisine yöneltilen iddialara ilişkin şunları söyledi: AK Parti’yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan’ı Başbakan yapan sen, ‘Abdullatif Şener, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun’ diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin’i Cumhurbaşkanı adayı yapan sen. Ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak’ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis’e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben.’ Hadi oradan
ZEHİR ZEMBEREK ELEŞTİRİ
Atatürk devrimlerinin bekçisi, Türk milletinin güvencesi DSP’nin dimdik ayakta, görevinin başında olduğunu vurgulayan Aksakal, eleştirilerini şu sözlerle sıraladı: Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri, mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir.
DSP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’na CHP’den istifa ederek DSP’ye geçen Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül ile Avcılar Belediye Başkanı ve adayı Handan Toprak Benli de katıldı.
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