DSP’den CHP’ye: Çapsızlar

Aday tanıtım toplantısında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin CHP’nin oylarını bölerek AK Parti’ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara sert cevap verdi. Aksakal, partisine yöneltilen iddialara ilişkin şunları söyledi: AK Parti’yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan’ı Başbakan yapan sen, ‘Abdullatif Şener, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun’ diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin’i Cumhurbaşkanı adayı yapan sen. Ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak’ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis’e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben.’ Hadi oradan

ZEHİR ZEMBEREK ELEŞTİRİ

Atatürk devrimlerinin bekçisi, Türk milletinin güvencesi DSP’nin dimdik ayakta, görevinin başında olduğunu vurgulayan Aksakal, eleştirilerini şu sözlerle sıraladı: Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri, mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir.