İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9545
  • EURO
    20,054
  • ALTIN
    1110.86
  • BIST100
    5495.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

DSP'den Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Millet İttifakı'nın gizli pazarlıklar yürüttüğü HDP'yi PKK'nın siyasi kolu olarak nitelendiren DSP lideri Aksakal, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı. Aksakal, henüz bir teklif gelmediğini ancak kapıların kapalı olmadığını ifade etti.

9 Mart 2023 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
DSP'den Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
ABONE OL

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Odatv'ye konuşan DSP lideri Önder Aksakal "Henüz böyle bir teklif yok. Görüşme süreci önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Dünkü programda yapmış olduğum DSP'nin görüşleri üzerine böyle bir anlam yüklenerek haberler yapılmış" dedi.

"Böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna Aksakal, "Hiç kimseye kapımız kapalı olmadı bugüne kadar. Gelen oldu da gelme demedik. Yarın başkanlık kurulumuz var. Parti Meclisimiz var. Çerçevemiz belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na 2 siyasi parti daha katılıyor

HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunu belirten Aksakal, "Millet İttifakı'ndan ziyade HDP ile hükümet ilişkisi kurmaya yönelik bazı girişimler var biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı adayını destekleme karşılığında devleti yönetmeye ortak olmak isteyen bir HDP var. HDP, PKK'nın siyasi uzantısı. Bunu her zaman dile getiriyoruz. DSP'nin ilkeleri var. Biz çizgimizden sapma yapmadık. Bugün ak dediğimize bugün kara demedik" dedi.

DSP'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK

"Yarın sizi Cumhurbaşkanı veya Bahçeli görüşmeye çağırsa ne dersiniz?" sorusuna ise Aksakal, "Bu sadece onlar için değil. Kimseyle görüşme konusunda çekince göstermeyiz" karşılığını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.