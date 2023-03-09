DSP'den Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.



Odatv'ye konuşan DSP lideri Önder Aksakal "Henüz böyle bir teklif yok. Görüşme süreci önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Dünkü programda yapmış olduğum DSP'nin görüşleri üzerine böyle bir anlam yüklenerek haberler yapılmış" dedi.

"Böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna Aksakal, "Hiç kimseye kapımız kapalı olmadı bugüne kadar. Gelen oldu da gelme demedik. Yarın başkanlık kurulumuz var. Parti Meclisimiz var. Çerçevemiz belirlenecek" ifadelerini kullandı.

DSP'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK

Cumhur İttifakı'na 2 siyasi parti daha katılıyor HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunu belirten Aksakal, "Millet İttifakı'ndan ziyade HDP ile hükümet ilişkisi kurmaya yönelik bazı girişimler var biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı adayını destekleme karşılığında devleti yönetmeye ortak olmak isteyen bir HDP var. HDP, PKK'nın siyasi uzantısı. Bunu her zaman dile getiriyoruz. DSP'nin ilkeleri var. Biz çizgimizden sapma yapmadık. Bugün ak dediğimize bugün kara demedik" dedi.

"Yarın sizi Cumhurbaşkanı veya Bahçeli görüşmeye çağırsa ne dersiniz?" sorusuna ise Aksakal, "Bu sadece onlar için değil. Kimseyle görüşme konusunda çekince göstermeyiz" karşılığını verdi.