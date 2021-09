Duadan rahatsız olanlara anlamlı cevap!

Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuması kimi kesimleri rahatsız etti.

Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bunun Orta Çağ zihniyeti olduğunu savunurken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz da "Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu tepkilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan fotoğraflı bir yanıt geldi.

İlk Meclis'in açılış töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis Üyelerinin dua ettiği ana ilişkin fotoğrafı ve bugünkü törende çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Altun, İngilizce olarak "Nasıl başladı. Nasıl gidiyor..." notunu düştü.

How it started. How it's going... pic.twitter.com/VnnIU6zOJs