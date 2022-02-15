Dubai'de Türkiye Ulusal Günü heyecanı... Başkan Erdoğan: Türkiye'nin bu alandaki güçlü duruşunun ifadesidir

15 Şubat 2022 Salı 14:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"MÜŞTEREK ORTAK PAYDALARDA BİRLEŞMELİYİZ"

Birleşik Arap Emirliklerinin merhum Şeyh Zayid'in liderliği ve vizyonu temelinde kaydettiği ilerleme gerçekten takdire şayandır. Emirliklerin örnek teşkil eden atılımlarını yansıtan eserlerden biri de hiç şüphesiz Dubai Expo'sudur. Expo 2020'nin zihinleri birleştirmek, geleceği ulaştırmak şeklinde belirlenen temasını da son derece anlamlı buluyorum. Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli, buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli, müşterek ortak paydalarda birleşmeliyiz.

"BİZ ÇEVREYİ ALLAH'IN ESERİ VE EMANETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumalar bizi hep birlikte çözüm aramaya yönlendiriyor. Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelikli amaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz çevreyi, yani tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız, çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor.

"SIFIR ATIK PROJESİ BU BAKIMDAN ÖNEMLİ BİR ÖRNEKTİR"

Çevre politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık projesi bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu projeyle bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

"2053 VİZYONUMUZUN İLK HEDEFİ OLARAK YEŞİL KALKINMA DEVRİMİNİ BELİRLEDİK"

Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasındayız. Ayrıca Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik.

"TOGG'UN ÇEVRENİN KORUNMASINA YAPACAĞI KATKI AÇIKTIR"

Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan Togg'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.

Sergi alanımızın medeniyetlerin başlangıç noktasından geleceği oluşturmak temasıyla kurulmuş olmasının gerisinde de bu anlayış vardır. Sergi alanımız, engin tarihimizi, kadim coğrafi birikimimizi, güçlü sanayimizi ve dinamik ticaretimizi temsil ediyor. Bu vesileyle sergi alanımızın kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte desteklerini eksik etmeyen ev sahibi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 50'nci kuruluş yılını bu başarılı organizasyonla taçlandıran kardeş BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum