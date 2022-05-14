İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dünya basını Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya açıklamasını konuşuyor
Politika

Dünya basını Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya açıklamasını konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ajanslar, Başkan Erdoğan'ın 'Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz.' sözlerini son dakika koduyla okuyucularına aktardı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD merkezli AP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi." son dakikasıyla haberi paylaştı.

İngiliz Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini, son dakikayla sitelerinde yer verdi.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi." Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Girmesine sıcak bakmadığını söyledi" başlığıyla yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları paylaşıldı.

İsveç basınından Expressen Erdoğan'ın açıklamalarını son dakikayla duyurdu.

Gazetedeki haberde, Erdoğan'ın sözlerine yer verilirken, İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. Makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Dagens Nyheter da gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Haberde, Erdoğan'ın "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine vurgu yapılırken, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.