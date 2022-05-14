Dünya basını Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya açıklamasını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD merkezli AP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi." son dakikasıyla haberi paylaştı.

İngiliz Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini, son dakikayla sitelerinde yer verdi.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi." Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Girmesine sıcak bakmadığını söyledi" başlığıyla yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları paylaşıldı.

İsveç basınından Expressen Erdoğan'ın açıklamalarını son dakikayla duyurdu.

Gazetedeki haberde, Erdoğan'ın sözlerine yer verilirken, İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. Makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Dagens Nyheter da gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Haberde, Erdoğan'ın "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine vurgu yapılırken, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.