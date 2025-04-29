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Politika

Dünya kamuoyunu manipüle girişimi! İsrail'den ''Hakan Fidan'' iftirası

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 'Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı' yalanını ortaya attı. İddiayı yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz' açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 08:26 - Güncelleme:
Dünya kamuoyunu manipüle girişimi! İsrail'den ''Hakan Fidan'' iftirası
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail basınında yer alan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin açıklaması şöyle:

İsrail basınında yer alan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes için taviz vermesi konusunda zorlaması söz konusu değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya gelmiş, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarının ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini söylemiştir.

Hamas heyeti de kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktarmıştır.

Görüşmede, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi sebebiyle ortaya çıkan insani felaket ele alınmış ve bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz.

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