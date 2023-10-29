Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderiyor.

Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."

Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

KATAR EMİRİ, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ



Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı. Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar'a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI



Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Minsk, Ankara'yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz."

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.