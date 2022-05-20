Dünyada bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihine yakışır bir eser olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"İstanbul'un şu anda Büyükşehir Başkanlığı'nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin bu anlamda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan bir musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz, milleti aldatmayın"

"Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza inanç ve kültür değerlerimize sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı sosyal yapımız içerisinde yaşatmaktır"

"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri tamamlandığında dünyada bu işin tek bir örneği olacak"

"Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır."

"Asıl olan kendi evi, vakti ve imkanı varken annesini, babasını, engelli aile üyesini kamuya veya özel sektöre yerleştirmek bizim aile kültürümüzle taban tabana zıttır"

"Bu sene Fetih Şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız."