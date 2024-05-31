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Politika

Dünyada geniş yankı buldu: Türkiye, yeni askeri harekatın sinyalini verdi

EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sözleri dünyada geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'teröristan' çıkışına vurgu yapan dünya basını, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir askeri müdahalenin sinyalini verdiğini yazdı.

Star Gazetesi31 Mayıs 2024 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Dünyada geniş yankı buldu: Türkiye, yeni askeri harekatın sinyalini verdi
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Dün İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'TERÖRİSTAN' ÇIKIŞINA VURGU

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'teröristan' çıkışına vurgu yapıldı.

"HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Suriye'de halen kaos ve istikrarsızlığın hakim olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz" ifadeleri ön plana çıkarıldı.

TÜRKİYE'DEN YENİ HAREKAT SİNYALİ

Haberde, "Geçmişte Suriye'de askeri operasyonlar başlatan Türkiye, Suriyeli Kürt militanların (PKK/YPG'li terörist) bu hamlesini, sınırının ötesinde bağımsız bir yönetim varlığı oluşturmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. Planlanan seçimleri hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi" ifadeleri yer aldı.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir askeri müdahalenin sinyalini verdiği kaydedildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • askeri harekat

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