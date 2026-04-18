Politika

Dünyanın gözü Antalya'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani ile görüştü.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAŞKANI MUSAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOMORLAR BİRLİĞİ CUMHURBAŞKANI ASSOUMANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile bir araya geldi.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

